Claudinho desconversa sobre interesse do Flamengo para 2024

Embora pretendido pelo Flamengo para a temporada de 2024, o meia-atacante Claudinho desconversou sobre uma possível transferência para o Rubro-Negro. Atualmente jogando pelo Zenit, da Rússia, o jogador esteve presente ao Jogo das Estrelas, nesta terça-feira (27), no Maracanã. Ele não confirmou e nem negou a existência de uma proposta rubro-negra, mas disse não ter recebido nada concreto até o momento.

“Tenho contrato com o Zenit até 2027. Estou curtindo minhas férias, aproveitando minha família e meus amigos. Aproveito para esquecer um pouco desse mundo, pois a gente passa o ano todo escutando essas coisas no dia a dia, é um pouco cansativo. Até mim, não chegou nada, então tudo que posso dizer é que estou feliz”, disse Claudinho.

Perguntado se tem o sonho de jogar no Flamengo, Claudinho admitiu que sim, embora sem citar o nome do clube. Em tom enigmático, ele não se aprofundou na resposta, mas afirmou que jogar no Brasil é algo que faz parte de seus planos para o futuro:

“Acho que qualquer jogador tem esse sonho. Se eu falar que não, vou estar sendo hipócrita. Então, tenho sim o sonho de jogar por grandes clubes do futebol brasileiro. Se um dia acontecer de eu voltar, que seja legal”.

