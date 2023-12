Vasco anuncia renovação de contrato do técnico Ramón Díaz

O Vasco, enfim, anunciou a renovação de contrato do técnico Ramón Díaz, um dos grandes responsáveis pelo reação do time no Campeonato Brasileiro. O treinador tinha vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2024; Mas, agora, estendeu o acordo para dezembro de 2025. Aliás, ainda existe possibilidade de ampliação por mais dois anos – até 2027 – em caso de metas atingidas.

Nesta terça-feira (26), as partes já haviam entrado em consenso para o desfecho positivo da negociação. Restava apenas a assinatura dos documentos, o que se confirmou nesta quinta-feira. O comandante, por sinal, vai manter todos os seus membros da comissão de olho no ano que vem: seu filho e auxiliar Emiliano Díaz, o auxiliar Juan Romanazzi, o analista Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira.

Com a permanência assegurada, Díaz participa do planejamento por reforços junto ao diretor esportivo do Vasco, Alexandre Mattos. O dirigente já iniciou contatos para trazer jogadores, alguns com os quais trabalhou recentemente no futebol brasileiro. Ele viajou aos Estados Unidos a fim de conhecer a 777 Partners, dona da SAF do Gigante da Colina, que ainda não trouxe novos atletas, e alinhar conversas com representantes da empresa.

