Santos negocia com João Schmidt, ex-São Paulo e hoje sem clube

O volante João Schmidt, de 30 anos, é o novo alvo do Santos para a temporada de 2024. O jogador revelado pelo São Paulo estava no Kawasaki Frontale, do Japão, mas não renovou com a equipe após o fim da temporada local, em novembro. Dessa forma, está livre no mercado e poderá assinar com o Alvinegro, que não gastaria nada por sua contratação. A informação foi dada primeiramente pelo Portal Meu Peixão.

João Schmidt recebeu da diretoria do Santos uma proposta de um ano e meio. Dessa forma, estaria vinculado ao Alvinegro Praiano até junho de 2025. O jogador passou os últimos cinco anos no Japão, defendendo Nagoya Grampus e o próprio Kawasaki Frontale, onde foi duas vezes campeão japonês. Ele também ganhou a Copa do Imperador, em 2023, e a Supercopa, em 2021.

Anteriormente, o meio-campista também atuou no futebol europeu. Ele atuou pelo Vitória de Setúbal e pelo Rio Ave, em Portugal, além de uma passagem curta e sem muitas oportunidades na Atalanta, da Itália. João estreou como profissional em 2012 e passou pelas seleções brasileiras de base. Pelo Tricolor, ele conquistou a Copinha em 2010 e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana em 2012.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.