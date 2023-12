Sem o Maracanã, Fluminense analisa opções para mandar jogos do Carioca

Importante ressaltar que o principal palco do futebol carioca não estará disponível, pois seu gramado passará por reforma em janeiro. Assim, o Tricolor precisará mandar os jogos da segunda, quarta e quinta rodada do Carioca em outro estádio.

A propósito, o Fluminense vai escalar no início do estadual um time alternativo, com atletas da categoria de base, alguns que não foram inscritos no Mundial. Bem como jogadores que viajaram para a Arábia Saudita, mas foram pouco acionados. Este grupo se reapresenta e começa a pré-temporada no dia 3 de janeiro. Como não haverá nenhum nome badalado do elenco, uma venda do mando de campo se torna mais difícil.

Fluminense na procura de estádios

Estes jogadores terão 15 dias de treinamentos antes da estreia no estadual diante do Volta Redonda no dia 18/01, no Raulino de Oliveira. No atual cenário de manter as partidas no Rio de Janeiro, a principal opção se torna o Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Contudo, o grande problema será o confronto com a Portuguesa, que vai ocorrer no dia 21 de janeiro, às 16h, válido pela 2ª rodada do Carioca.

Afinal, a Zebrinha é a dona do estádio e o Tricolor Carioca em tese será o mandante na oportunidade. Com isso, uma das alternativas que o time das Laranjeiras estuda é levar essa partida para o Moça Bonita, em Bangu. Caso o clube perceba que a melhor opção é sair do estado, uma das principais alternativas é ter como sede o estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Retorno do Maracanã e dos principais jogadores

As principais peças do Fluminense como os titulares e reservas mais utilizados só retornarão aos trabalhos no dia 23 de janeiro. Entretanto, sem previsão do momento em que farão a estreia na próxima temporada. De acordo com a programação feita pela comissão técnica, eles estarão prontos fisicamente para as partidas da Recopa Sul-Americana, diante da LDU, nos dias 21 e 28 de fevereiro.

Além disso, o mais provável é que a estreia do Tricolor Carioca no Maracanã ocorra apenas na sétima rodada do estadual, entre os dias 7 e 8 de fevereiro.

Jogos do Fluminense na fase de grupo do Carioca-2024

1ª rodada: 18 de janeiro, 21h30 – Volta Redonda x Fluminense – Raulino de Oliveira

2ª rodada: 21 de janeiro, 16h – Fluminense x Portuguesa – A definir

3ª rodada: 25 de janeiro, 21h30 – Audax Rio x Fluminense – Elcyr Resende

4ª rodada: 28 de janeiro, 18h10 – Fluminense x Nova Iguaçu – A definir

5ª rodada: 1º de fevereiro, 21h30 – Fluminense x Bangu – A definir

6ª rodada: 3/4 de fevereiro – Boavista x Fluminense – A definir

7ª rodada: 7/8 de fevereiro – Fluminense x Sampaio Corrêa – Maracanã

8ª rodada: 14/15 de fevereiro – Fluminense x Vasco – Maracanã

9ª rodada: 17/18 de fevereiro – Madureira x Fluminense – A definir

10ª rodada: 24/25 de fevereiro – Flamengo x Fluminense – Maracanã

11ª rodada: 2/3 de março – Fluminense x Botafogo – Maracanã

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook