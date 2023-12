Fortaleza vence a concorrência do Fluminense e anuncia retorno de Moisés

O Fortaleza anunciou, na tarde desta quinta-feira (28), o retorno de Moisés. O atacante de 27 anos, que estava no Cruz Azul, do México, assinou contrato até o fim de 2027. Além do Leão do Pici, que adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, o Fluminense também estava interessado em sua contratação.

Moisés chegou ao Fortaleza, em sua primeira passagem, no início de 2022. Até a sua venda ao clube mexicano por cerca de R$ 24,5 milhões (a maior do futebol nordestino) em julho deste ano, o atacante disputou 85 partidas, com 21 gols e nove assistências. Além disso, conquistou três títulos: dois campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste.

Retorna ao Fortaleza após passagem discreta no México

Moisés chego ao Cruz Azul com grande expectativa em razão de seus números com a camisa do Fortaleza. No entanto, ele não conseguiu repetir as boas atuações. Assim, disputou 19 jogos, com apenas dois gols marcados.

