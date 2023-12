Barcelona se torna favorito a fechar com Mbappé. Entenda!

Grande reviravolta? O Barcelona toma a liderança na disputa pela contratação de Mbappé. Segundo informação do “Mundo Deportivo”, a situação mudou após o Real Madrid optar por desistir de investir no atacante francês. Assim, a intenção dos Culés é desembolsar parte do um bilhão de euros (cerca de R$ 5 bilhões de reais na cotação atual) para tirá-lo do PSG.

Essa quantia seria uma nova receita proveniente da entrada na Superliga. Os Blaugranas, aliás, entendem que Mbappé é o nome ideal para uma nova era do clube. No caso, o francês seria o astro midiático responsável por ajudar a alavancar as receitas e atrair melhores jogadores para o elenco.

Além disso, seria uma contratação bombástica para alavancar a entrada de novos sócios após a inauguração do novo Camp Nou, exatamente na comemoração do 125º aniversário do Barcelona. A movimentação foi até intitulada como ‘Operação Donatello’. O nome faz referência a semelhança física do francês com a animação dos ‘Tartarugas Ninjas’.

Acordo entre Barcelona e Real Madrid

Ainda segundo a reportagem do jornal espanhol, tal reviravolta por Mbappé foi um acordo entre os presidentes de ambos os clubes. Isso porque Joan Laporta, do Barcelona, e Florentino Pérez, do Real Madrid, tiveram uma suposta reunião secreta nas últimas semanas.

Os dois mandatários teriam se encontrado em um restaurante de uma cidade costeira da Espanha, que Florentino é dono. Ambos teriam concordado que em troca do apoio incondicional dos Culés e ingresso na Superliga, os Merengues desistiriam da contratação de Mbappé. Por sinal, o presidente do Real Madrid entraria em contato com os representantes do atacante francês. O intuito era recomendar que eles assinassem com o Barcelona.

