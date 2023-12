Corinthians tenta acordo com Shakhtar para ficar com Maycon

O Corinthians continua tentando, junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ficar em definitivo com o volante Maycon para a próxima temporada. O jogador tem ainda mais um ano de contrato com o clube europeu, que não aceita emprestá-lo novamente. Dessa forma, o Timão terá que gastar uma quantia para comprar o meio-campista de vez ou ainda envolver jogadores na negociação.

E é neste segundo sentido que a diretoria corintiana está caminhando. De acordo com o portal ‘ge’, é possível que o clube ofereça um jovem da base como moeda de troca. Anteriormente, o clube já chegou a colocar o meio-campista Roni na negociação, mas os ucranianos recusaram. Assim, a permanência do jogador no Parque São Jorge permanece incerta. Mas, seu desejo é ficar para 2024.

Na temporada que se encerrou, o jogador disputou 57 jogos e marcou três gols. Dessa forma, ele foi titular na grande parte dos confrontos na temporada. O Corinthians ficou com Maycon em 2023 após pagar R$ 500 mil euros (em torno de R$ 3 milhões, na época), apenas pelo empréstimo junto ao Shakhtar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.