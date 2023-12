Benfica x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português, o Benfica recebe o Famalicão nesta sexta-feira (29), às 15h45, no Estádio da Luz. A partida terá transmissão exclusiva do canal por streaming Star +. Vale lembrar que esta é a última rodada da competição em 2023. Ao todo, o Campeonato Português de 2023/2024 tem 34 rodadas.

O Benfica não começou a competição muito bem. Aliás, nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. Assim, as Águias aparecem em segundo lugar, com 33 pontos. A liderança, vale lembrar, é do Sporting, com 34. O G4 tem ainda Porto e Braga, com 31 e 29, respectivamente.

Para esta partida, o Benfica não poderá contar com Bah, Bernat, e Tengstedt, machucados, assim como o atacante brasileiro David Neres. Outra baixa, mas por suspensão, é o o zagueiro argentino Nicolas Otamendi. Assim, o principal jogador será novamente o meia Di María.

O Famalicão, por sua vez, é apenas o sétimo colocado, com 18 pontos. O time do interior, aliás, deve ter todo o elenco à disposição, afinal, não há jogadores suspensos nem lesionados.

BENFICA X FAMALICÃO

Campeonato Português 2023/24 – 15ª rodada

Data e horário: 29/12/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

BENFICA: Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, Tomás Araújo, António Silva e Felipe Morato; Orkun Kökçü e João Neves; Ángel Di María, Rafa Silva e João Mário; Casper Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt

FAMALICÃO: Luiz Júnior; Nathan Santos, Enea Mihaj, Justin de Haas e Francisco Moura; Mirko Topic e Zaydou Youssouf; Théo Fonseca, Gustavo Sá e Chiquinho; Jhonder Cádiz. Técnico: João Pedro Sousa.

Árbitro: André Narciso

Jogos da 15ª rodada do Português

Sábado (23/12)

Vizela 0 x 0 Moreirense

Vitória de Guimarães 1 x 0 Rio Ave

Quinta-feira (28/12)

Estrela Anadora x Arouca

Sexta-feira (29/12)

Benfica x Famalicão – 15h45

Porto x Chaves – 17h45

Sábado (30/12)

Gil Vicente x Boavista – 12h30

Estoril x Farense – 12h30

Casa Pia x Braga – 15h

Portimonense x Sporting – 17h30

