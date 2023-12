Rojas cobra Corinthians e pode ir à Fifa para rescindir contrato

Mal chegou ao Corinthians, o meia paraguaio Matias Rojas poderá deixar o clube. Ele cobra o Timão por direitos de imagens atrasados e pode até ir à Fifa para rescindir o contrato. Ao todo, o jogador cobra um valor de quase R$ 5 milhões da equipe do Parque São Jorge. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Embora seus salários e o do restante dos jogadores esteja em dia, Matías Rojas não recebeu os valores dos direitos de imagem até semana passada, prazo combinado entre as partes. A diretoria corintiana ainda espera o adiantamento de um valor das parcelas pela venda do zagueiro Murillo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Esta quantia está na casa dos R$ 35 milhões e é com ela que o clube pretende quitar as dívidas, que também afetam outros atletas do grupo.

Rojas tem contrato com o Corinthians por mais três anos e meio, portanto, até julho de 2027. Caso o Timão não pague o que deve e o paraguaio decida acionar a Fifa, o clube poderá ter que pagar o valor integral do salário até o fim do vínculo. O meia recebe, por mês, algo em torno de R$ 550 mil.

