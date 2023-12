Genoa x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visita o Genoa nesta sexta-feira (29), às 16h45, no Estádio Luigi Ferrareis. A partida, vale lembrar, é da 18ª rodada da competição, que tem um total de 38. O embate terá transmissão do Star +.

A Inter de Milão venceu sete e empatou duas vezes nas últimas nove rodadas. Assim, vive grande fase na competição, com 44 pontos, quatro a mais do que a Juventus. Dessa forma, uma simples vitória da Internazionale de Milão garante o título simbólico do primeiro turno da competição. Já um tropeço faz a Inter secar ainda mais a Juve, que receberá a Roma no sábado (30).

Confira a tabela do Campeonato Italiano

Para esta partida, a Internazionale de Milão não poderá contar com o meia Cuadrado e com o lateral-esquerdo Dimarco, ambos lesionados. Por outro lado, o lateral-direito Dumfries e o atacante Lautaro Martínez devem voltar. O quarteto, vale lembrar, foi baixa na vitória por 2 a 0 sobre o Lecce. Já do lado do Genoa, a única dúvida fica por conta do atacante brasileiro Júnior Messias, afinal, ele está machucado.

O G4 do Italiano tem ainda Milan e Bologna, com 33 e 31 pontos, respectivamente. O Genoa, por sua vez, faz uma boa campanha para um recém-promovido da Série B, afinal, encontra-se em 13º, com 19 pontos. O primeiro do Z4 é a Udinese, com 14 pontos.

Ainda nesta sexta-feira (29), o Campeonato Italiano terá também Napoli x Monza, às 14h30. Os atuais campeões italianos encontram-se em sétimo, com 27 pontos, três atrás da Fiorentina (5º) e a um da Roma (6º). No mesmo horário, aliás, a Viola recebe o Torino (10º), com 24 pontos.

GENOA X INTERNAZIONALE DE MILÃO

Campeonato Italiano 2023/24 – 18ª rodada

Data e horário: 29/12/2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferrareis, em Gênova (ITA)

GENOA: Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson; Ekuban Técnico: Alberto Gilardino

INTERNAZIONALE DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Thuram e Lautaro .Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Davide Doveri

Campeonato Italiano – 18ª rodada

Sexta-feira (29/12)

Fiorentina x Torino – 14h30

Napoli x Monza – 14h30

Genoa x Internazionale de Milão – 16h45 Lazio x Frosinone – 16h45

Sábado (30/12)

Atalanta x Lecce – 8h30

Cagliari x Empoli – 11h

Udinese x Bologna – 11h

Hellas Verona x Salernitana – 14h

Milan x Sassuolo – 14h

Juventus x Roma – 16h45

