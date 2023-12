Na mira do Cruzeiro, Fernando rescindirá com Sevilla

O volante brasileiro Fernando Reges chegou a um acordo de rescisão contratual com o Sevilla. Assim, a assinatura deve acontecer nos próximos dias, e o jogador ficará oficialmente sem clube. Vale lembrar que o meio-campista é alvo do Cruzeiro para 2024.

Dessa forma, Fernando deve voltar ao Brasil não só para se aproximar da proposta do Cruzeiro, mas também para definir o futuro, seja no seu país natal ou em outro lugar. O jogador tem 36 anos, com contrato indo até o meio de 2024. As informações foram publicadas inicialmente pelo “SBT”.

Fernando é goiano. Assim, começou a carreira em um time local, o Vila Nova, onde ficou de 2005 a 2007. Na Europa, defendeu o Porto, Estrela Amadora, Manchester City e Galatasaray até chegar ao Sevilla em julho de 2019. No clube espanhol, foi bicampeão da Liga Europa, em 2019/2020 e 2022/2023. Reges chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-20.

Nesta janela de transferências, o Cruzeiro também busca o volante Lucas Romero, que jogou na Raposa entre 2016 e 2019. Hoje, ele está no León (MEX). Quem realmente está confirmado é Zé Ivaldo, que chega do Athletico-PR.

Já para o setor ofensivo, vale lembrar que a Raposa já contratou os atacantes Rafa Silva e Gabriel Veron. Além disso, o Cruzeiro observa a situação do meia Everton Ribeiro, que tem contrato com o Flamengo só até este ano e ainda não sabe se renovará. Por outro lado, o clube mineiro perdeu os atacantes Bruno Rodrigues, Nikão e Bruno José.

