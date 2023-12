Botafogo concretiza saídas de Lucas Perri e Adryelson ao Lyon

Após meses de negociações, o Botafogo sacramentou as vendas de Lucas Perri e Adryelson ao Lyon, da França. Com as saídas dos jogadores, convocados para a Seleção Brasileira neste ano, ao clube francês, que também tem como dono John Textor, o Glorioso receberá cerca de 20 milhões (R$ 107 milhões, na cotação atual).

Aliás, segundo o “Ge”, que noticiou a concretização da transação, Perri e Adryelson não estarão na reapresentação do Botafogo, marcada para o dia 7 de janeiro. O goleiro, aliás, que já entregou a casa em que morava no Rio de Janeiro, trata de sua mudança ao país europeu.

Enquanto isso, Adryelson aproveita os dias de férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com a família.

Textor tratou a negociação com cautela. Entenda o motivo!

Esse não é o primeiro jogador que sai do Botafogo para o Lyon desde o início da “era John Textor” no Alvinegro Carioca. No início deste ano, o clube francês comprou Jeffinho, jogador que se destacou com a camisa do Glorioso em 2022. Mas, antes de efetivar a compra, as negociações deixaram os torcedores insatisfeitos.

Inicialmente, a ideia de Textor era transferir Jeffinho ao Lyon por empréstimo, com opção de compra. Entretanto, o anúncio do negócio não caiu bem entre os botafoguenses, que começaram a questionar o norte-americano se ele estava fazendo o Botafogo de “clube-satélite”. Assim, os moldes foram alterados e a transação foi em definitiva. Dessa forma, o Lyon pagou 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação da época).

Assim, a ideia das negociações envolvendo Lucas Perri e Adryelson era vender os jogadores nos moldes e nos valores justos pelo o que eles desempenharam em campo.

