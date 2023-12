Santos anuncia a contratação do atacante Willian Bigode

Willian Bigode é o novo reforço do Santos. A direção do clube anunciou nesta quinta-feira (28) a contratação do atacante de 37 anos. Ele, afinal, chegará à Vila Belmiro, vindo do Fluminense, por empréstimo de um ano.

O atacante Willian Bigode é o quinto reforço divulgado pelo Santos. Os outros jogadores já confirmados pelo clube são os laterais Jorge e Aderlan, o zagueiro Gil e o meia Giuliano. O time da Vila Belmiro, afinal, está se reforçando para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O presidente eleito Marcelo Teixeira, no entanto, ainda não assumiu oficialmente a direção do Santos. Assim, tem feito acordos com os futuros jogadores do clube. Entretanto, apesar do anúncio oficial, o acerto com o jogador será formalizado em janeiro, após a realização de exame médico.

O Santos será o terceiro clube paulista de Willian Bigode. Ele já vestiu a camisa do Corinthians (2011- 2012) e o Palmeiras, entre 2017 e 2021. O atacante ainda teve passagens por Cruzeiro, Metalist-UCR, Fluminense e Athletico-PR.

Willian Bigode é natural de Três Fronteiras, em São Paulo. Revelado pelo Guarani, em 2004, o atacante também já atuou por Cruzeiro, Figueirense e Vila Nova. Neste ano, porém, o atacante Willian Bigode se envolveu no caso das criptomoedas com Gustavo Scarpa e Mayke, ex-companheiros de Palmeiras.

