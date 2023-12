Palmeiras esfria tratativas com o Fortaleza por Caio Alexandre

As tratativas entre Palmeiras e Caio Alexandre se distanciaram nos últimos dias. O Verdão tinha negociações bem avançadas com o Leão do Pici, mas as conversas não avançaram nos últimos dias. O clube paulista não sabe se ainda vai entrar novamente no negócio, mas sabe-se que as conversas esfriaram neste momento.

A diretoria do Palmeiras estava em conversa constante com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, para confirmar a transferência. Aliás, o próprio mandatário confirmou que houve um diálogo nos últimos dias e que o Verdão era o clube mais interessado na contratação do seu atleta.

O clube cearense desembolsou R$ 12,2 milhões para contratar o volante do Vancouver Whitecaps. Assim, o clube só libera o atleta com um retorno financeiro considerado condizente. Além disso, Caio Alexandre é uma peça importante no plantel de Juan Pablo Vojvoda, que não gostaria de perder o atleta.

Por outro lado, o Palmeiras recuou nas tratativas, muito por conta da chegada de Aníbal Moreno. O Alviverde entende que a posição está muito bem servida e não se vê desesperado para reforçar o setor. A comissão técnica ainda conta com o retorno de lesão de Gabriel Menino, além da permanência de Zé Rafael, Richard Rios e Fabinho. Desta maneira, a tendência é que a negociação não siga adiante.

Caio Alexandre teve grande temporada, com 61 jogos e cinco gols em 2023 no finalista da Copa Sul-Americana. Até o momento, o Palmeiras oficializou as contratação de Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues. Caio Paulista, ex-São Paulo, está próximo de ser anunciado.

