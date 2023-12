Flamengo volta a conversar sobre a renovação de Everton Ribeiro

Flamengo e Everton Ribeiro vivem momentos decisivos para saber se o jogador permanecerá na Gávea em 2024. A última semana, mesmo no Natal, foi marcada por diversas reuniões, sendo presenciais ou não, afim de manter a relação entre as duas partes. O último encontro aconteceu nesta quarta-feira (27) e o resultado foi positivo.

“Vamos ver da melhor maneira para seguir sendo vencedor no Flamengo”, disse Everton Ribeiro em evento do projeto social Craque do Amanhã.

O Rubro-Negro espera resolver a ”novela” até o final do ano. O que vem dificultando neste momento é o tempo de contrato. O meia quer renovar por mais dois anos, mas o Flamengo sinalizou um vínculo até o final de 2024. As duas partes buscam encontrar um denominador comum para que a parceria siga.

A identificação e o desejo de se tornar ainda mais vencedor com a camisa do Flamengo fizeram Everton Ribeiro sinalizar aos outros clubes interessados que a vontade era permanecer no Rubro-Negro. Caso a renovação não aconteça, o meia está livre para negociar a partir do dia 31. Alguns clubes do Brasil, como o Cruzeiro e o São Paulo monitoram a situação do jogador de perto, mas sem propor uma oferta.

Por sua vez, o Flamengo trata as exigências do meia como ”normais”, já que um jogador do calibre de Everton Ribeiro queira um tempo de contrato maior. Aliás, o clube já sinalizou há meses que tinha intenção de estender o vínculo. Assim, o atleta nunca se desesperou, mesmo com seu tempo de contrato chegando ao fim.

