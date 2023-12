Filho de Loco Abreu deixa o Botafogo

A história de Diego Abreu no Botafogo foi menor do que o esperado. Filho de Loco Abreu, ele retornou ao Defensor, do Uruguai, e não voltará mais ao Alvinegro. O empréstimo do atacante ao Glorioso era válido até o fim de abril de 2024. No entanto, com a disputa da Libertadores na próxima temporada, os dirigentes do clube uruguaio solicitaram a volta do jogador.

Diego chegou ao Alvinegro em abril deste ano e integrou o time sub-20. O “loquito”, como é chamado em seu país natal, disputou 13 jogos pelo Botafogo, com cinco gols.

Lesão tirou Diego Abreu da Copinha

A expectativa dos dirigentes e membros da comissão técnica sub-20 do Botafogo era que Diego Abreu disputasse a Copinha. No entanto, uma lesão muscular tirou o jogador uruguaio da lista.

