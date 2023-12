Arsenal perde para o West Ham, e Liverpool agradece

Na partida que encerrou a 19ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham derrotou o Arsenal por 2 a 0 em pleno Arsenal Stadium. Soucek abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Mavropanos, na etapa complementar, deu números finais ao clássico londrino.

O resultado não refletiu o que foi o jogo, afinal, o Arsenal teve quase o triplo de posse de bola (74 a 26), além de cinco vezes mais finalizações (30 a 6). Soucek abriu o placar aos 13, aproveitando uma falha coletiva dos Gunners. O segundo tento foi de cabeça, com Mavropanos aproveitando escanteio cobrado por James Ward-Prowse. Nos acréscimos, o Tottenham ainda perdeu pênalti com Benrahma.

Do lado do Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Jesus jogaram os 90 minutos, enquanto otro Gabriel, o Martinelli, foi substituído por Nketiah aos 20 do segundo tempo. O West Ham, por sua vez, contou com Lucas Paquetá, mas ele saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Vale lembrar ainda que ele já havia sentido no aquecimento, mas resolveu ir para o campo no sacrifício. Nos 30 minutos que esteve em campo, o camisa 10 foi um dos destaques dos Hammers.

Outros dois brasileiros estiveram no jogo: o lateral-esquerdo Emerson Palmieri, que jogou os 90 minutos pelo West Ham, e Jorginho, que não saiu do banco do Arsenal. Eles vale lembrar, são naturalizados italianos.

Assim, quem fica feliz com o resultado é o Liverpool. Afinal, segue na liderança, com 42 pontos. De quebra, os Reds conquistam o título simbólico de campeão do primeiro turno. O Arsenal, por sua vez, está em segundo, com 40. Eles são perseguidos de perto por Aston Villa (39) e Manchester City (37).

Os citizens, por conta da disputa do Mundial, aliás, têm só 18 jogos. Já o West Ham encontra-se em sexto, com 33 pontos, três atrás de outro londrino, o Tottenham. O Manchester United é o sétimo, enquanto o Chelsea aparece só em décimo.

O Arsenal volta a campo ainda neste ano, afinal, visita o Fulham, também de Londres, no domingo (31), às 11h (horário de Brasília). O West Ham, por sua vez, só joga agora em 2024, pois receberá o Brighton apenas na terça-feira (02), às 16h30.

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2×3 Luton Town

Bournemouth 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Liverpool

Manchester United 3×2 Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

Brentford 1×4 Wolverhampton

Chelsea 2×1 Crystal Palace

Everton 1×3 Manchester City

Quinta-feira (28/12)

Brighton 4×2 Tottenham

Arsenal x West Ham

