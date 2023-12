Independiente-ARG demonstra interesse em Alan Franco, do São Paulo

O Independiente-ARG realizou uma proposta para tirar o zagueiro Alan Franco, do São Paulo. O clube de Avellaneda entrou em contato com o Tricolor Paulista para saber se topariam um negócio por empréstimo ou uma compra definitiva. O time paulista ainda não se manifestou sobre a oferta.

O São Paulo ainda tem parcelas a serem pagas ao Atlanta United, em respeito a compra do zagueiro. Contudo, o Independiente se mostrou disposto a assumir o pagamento, caso o jogador venha em definitivo para a Argentina. O valor trabalhado pelo clube argentino é de R$6,5 milhões.

Dentro do clube, uma possível saída do zagueiro é visto como muito difícil. Alan Franco faz parte dos planos de Dorival Júnior para a próxima temporada, Além disso, um empréstimo está descartado Assim, apenas com uma proposta sedutora, faria com que o argentino defendesse o Independiente em 2024.

Por outro lado, o clube argentino vem mostrando muito interesse em contar com o defensor no ano que vem. Na última quinta-feira (21), o técnico do Independiente, Carlos Tévez, revelou uma ligação com o zagueiro, pedindo para que ele viesse defender a equipe.

“O Alan é um grande torcedor do Independiente. Falei para ele por telefone: ‘Preciso de você aqui para lutar pelo campeonato’. Depois há negociações entre ele e o clube, não é fácil…”, disse Tevez.

Alan Franco deve permanecer no Morumbi

Aliás, a iminente saída de Beraldo deve fazer o São Paulo brigar pela permanência do argentino. O clube considera grande a perda do garoto e não pretende negociar mais ninguém da posição, que ainda tem Ferraresi, Arboleda e Diego Costa. Assim, a tendência é a de que Alan Franco fique.

