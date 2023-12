Corinthians e Vasco monitoram Rodrigo Garro, destaque do Talleres

O Vasco demonstrou interesse na contratação do meia Rodrigo Garro, do Talleres. Quem confirmou a procura do Cruz-Maltino, foi o próprio presidente do clube argentino, Andrés Fassi. O clube carioca ligou para o mandatário para saber das condições de uma possível transferência do jogador.

“Veremos quem apresenta uma proposta oficial. Queremos que seja oficial, de clube para clube”, disse Fassi, ao ge, após confirmar a sondagem do Vasco.

Mesmo tendo sido um dos principais nomes o Talleres na temporada, com cinco gols marcados e seis assistências em 26 jogos, Garro não tem sua saída descartada pela diretoria do clube argentino. Em agosto, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Argentino. O clube carioca aposta na boa relação com a equipe hermana, que recentemente levou Galarza para defender a instituição.

Além do Cruz-Maltino, o Corinthians também buscou informações sobre o jogador. Aliás, o clube paulista tem reunião com os dirigentes do clube argentino, para tentar avançar nas tratativas.

Por outro lado, o Talleres entende que o valor de mercado de Garro ultrapassa a casa dos 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões). Além disso, o clube de Córdoba tem fama de fazer jogo duro para negociar seus atletas, e o mesmo se aplica a Garro, um dos principais destaques da equipe.

Revelado nas categorias de base do Instituto, Rodrigo Garro defende o Talleres desde 2022. Aliás, o meia de 25 anos soma oito gols e nove assistências em 44 jogos por Campeonato Argentino, Copa da Liga Argentina e Copa da Argentina nesta temporada.

