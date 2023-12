Técnico do Cruzeiro confirma acordo com o atacante Juan Dinenno

Nicolás Larcamón, o novo treinador do Cruzeiro, confirmou o acordo com o atacante argentino Juan Dinenno. De acordo com o técnico, clube e jogador já se entenderam, e o anúncio deve ocorrer nos próximos dias.

A declaração de Larcamón ocorreu em entrevista à TV Caliente, do México. Nela, ele afirmou que poderia falar sobre o acerto para que o jogador vista a camisa da Raposa na temporada de 2024.

“Sim (sobre a chegada do jogador). Como já está resolvido, acordado, mesmo não sendo oficial ainda, eu entendo que está tudo muito próximo para se oficializar. Algo muito positivo”, comentou.

Desse modo, Dinenno se torna o terceiro nome a reforçar o setor ofensivo do Cruzeiro. Até o momento, o clube mineiro anunciou as contratações de Rafael Silva e Gabriel Veron.

Larcamón disse, ainda, que está motivado para o trabalho à frente do Cruzeiro e que desembarcará em Belo Horizonte nos próximos dias.