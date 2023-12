Relembre como foi o primeiro gol de Pelé pelo Santos

Pelé marcou seu primeiro gol como jogador profissional do Santos no dia 7 de setembro de 1956, aos 16 anos. O Rei do Futebol vestia a camisa do Alvinegro havia menos de um mês. O gol histórico foi em uma partida amistosa do Peixe contra o Corinthians de Santo André. O ex-jogador saiu do banco de reservas e marcou o sexto tento da partida.

Neste dia 29 de dezembro de 2023, marca um ano que o Rei do Futebol nos deixou. Pelé marcou história usando a camisa do Santos, Cosmos e da Seleção Brasileira.

