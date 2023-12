Relembre o golaço de Pelé contra a Portuguesa

Considerado o melhor jogador de todos os tempos, Pelé ecebeu dentro da área, matou no peito e, de primeira, acertou um chute perfeito, sem chances para o goleiro Zecão, da Portuguesa. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1973, terminou com vitória do Peixe por 3 a 2 no Pacaembu.

Neste dia 29 de dezembro de 2023, marca um ano que o Rei do Futebol nos deixou. Pelé marcou história usando a camisa do Santos, Cosmos e da Seleção Brasileira.

