Corinthians deve valor milionário a elenco por direito de imagens

Não é só Matías Rojas que pode acionar o Corinthians na justiça. Isso porque o Timão possui diversos atletas que têm direitos de imagem a receber do clube. De acordo com o último relatório financeiro, a dívida do Alvinegro com seus jogadores estava na casa dos R$88,2 milhões.

O clube não informa o valor atualizado, mas admite que corre para diminuir o saldo até a virada do ano. Aliás, a atual diretoria quer pagar boa parte desta dívida até esta sexta-feira (29), quando será o último dia útil da gestão Duílio Monteiro Alves. Caso o pagamento não ocorra, caberá a Augusto Melo, presidente eleito em 2023, quitar os débitos.

Contudo, o Corinthians sabe como pretende pagar esta dívida. Afinal, a diretoria ainda espera o adiantamento de um valor das parcelas pela venda do zagueiro Murillo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Esta quantia está na casa dos R$ 35 milhões e é com ela que o clube pretende quitar as dívidas do elenco.

“Não me orgulho, gostaria de estar em dia com todo mundo. Mas no fim das contas a gente tem que fazer escolhas. Tenho um dinheiro reservado, temos um processo de transfer ban, vou pagar aquele que me dá mais prejuízo”, disse Wesley Melo, diretor financeiro do Corinthians.

Não é de hoje que o Corinthians tem dificuldades para pagar direitos de imagem. Quando Duilio assumiu a presidência, em janeiro de 2021, a dívida era de R$ 87,5 milhões. No fim de 2022, o valor caiu para R$ 66,7 milhões, mas voltou a subir ao longo dessa temporada.

