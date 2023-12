Ancelotti renova com Real Madrid e frustra CBF

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (29), a renovação de contrato com o técnico Carlo Ancelotti. O treinador tinha vínculo com o clube espanhol até junho de 2024, mas agora estendeu este acordo até o meio de 2026. O movimento frusta a CBF, que esperava contar com o italiano para comandar a Seleção Brasileira.

Ancelotti era o plano A de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF à época e hoje destituído do cargo. O dirigente sempre bateu na tecla que tinha um acordo com o treinador italiano e confirmava que ele seria o técnico da Seleção Brasileira no segundo semestre de 2024. Legalmente, o italiano não pode assinar nenhum contrato até seis meses antes do fim de tal vínculo. No entanto, a entidade entendia já ter garantias do negócio.

Agora, a CBF terá que pensar qual plano traçar e escolher quem será o novo treinador da Seleção Brasileira. Fernando Diniz, técnico do Fluminense, vem atuando de forma interina no cargo. Contudo, outro nome não é descartado, já que o trabalho do comandante não vem sendo bom com a amarelinha.

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid. Comandou o time espanhol de 2013 a 2015 e está desde 2021 no clube. Ao todo, conquistou 10 títulos com os merengues: duas Champions League, dois Mundiais de Clube, duas Supercopas da Europa, uma La Liga, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.