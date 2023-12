Botafogo dispensa promessa que foi comparada a Cristiano Ronaldo

O sonho de ter um novo Cristiano Ronaldo acabou para o Botafogo. Sem brilho na categoria sub-20, o colombiano Dylan Talero foi dispensado no fim dessa temporada e rescindiu seu contrato. A chegada dele foi cheia de expectativa, por ter sido comparado ao craque português. Porém, em quase dois anos, o atacante mostrou pouca evolução.

A informação original é do ‘Canal do TF’. O dono da SAF alvinegra, John Textor, era um entusiasta de Talero, tanto que postou um vídeo com suas jogadas nas redes sociais. O garoto, então com 18 anos, foi uma das primeiras aquisições do empresário, em março de 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.