Caso ‘Caio Paulista’ acontece novamente entre São Paulo e Palmeiras

A novela ‘Caio Paulista’ mexeu com o mercado de transferência nos últimos dias. Afinal, o jogador tinha acordo encaminhado para ficar no São Paulo, clube que defendeu em 2023. Contudo, em uma grande reviravolta, o lateral-esquerdo está próximo de fechar com o Palmeiras. O caso, acredite, voltou a acontecer nos últimos dias entre os dois clubes, mas no futebol feminino.

A lateral-direita Fê Palermo, um dos destaques do São Paulo feminino na última temporada, está a caminho do Palmeiras. A jogadora de 27 anos também coleciona convocações para a seleção brasileira, mas ficou de fora da Copa do Mundo disputada neste ano.

Assim, a defensora segue os passos de Caio Paulista, que, no time masculino, também encaminhou sua ida ao Alviverde. O atleta esteve no rival na última temporada por empréstimo, mas não continuará no Morumbi.

Contudo, o São Paulo não ficou apenas lamentando nesta história. Afinal, o Tricolor encaminhou a contratação da meio-campista Camilinha. Desde 2020 no Palmeiras, a atleta foi a segunda jogadora a chegar a marca de 100 jogos pelo clube. Contudo, ela deve atuar no Morumbi em 2024.

