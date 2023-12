Astro do Manchester City , Grealish tem casa invadida e prejuízo de R$ 6 mi

O atacante Jack Grealish, um dos destaques do Manchester City na final do Mundial de Clubes da Fifa, teve sua casa invadida por criminosos, na última quarta-feira (27). O atleta, afinal, teve prejuízo de R$ 6 milhões em joias.

A informação foi divulgada pela imprensa britânica. Familiares do jogador estavam reunidos na mansão em uma confraternização quando ouviram barulhos no andar de cima da casa.

A noiva do atleta além de dez familiares estavam no local quando perceberam o barulho. As autoridades enviaram um helicóptero por temer que o caso tivesse reféns.

Apesar da segurança do local, os bandidos entraram e conseguiram fugir com relógios e joias avaliadas em 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 6,2 milhões).

O City, afinal, liberou o jogador para resolver as questões particulares. A polícia, aliás, retornou ao local e buscou evidências sobre a ação dos bandidos.

Confusão entre Manchester City e Fluminense

Vale ressaltar que Grealish foi o atleta que se envolveu em uma grande confusão na decisão do Mundial de Clubes, após a vitória do Manchester City por 4 a 0, no Estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. Ele, aliás, trocou empurrões com Felipe Melo e, depois, o brasileiro esclareceu que o atleta do City faltou com respeito aos atletas do Fluminense.

O astro do City, todavia, rebateu as acusações e ressaltou que “nem uma vez disse olé”.

Grealish defende o City desde 2021. Naquele ano, os Citizens pagaram 117 milhões de euros (R$ 600 milhões na época) ao Aston Villa. É o jogador mais caro da história do clube de Manchester.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.