Vasco se acerta com RB Bragantino, e Praxedes deve ficar por mais um ano

Vasco e Red Bull Bragantino estão muito próximos de um acordo para estender o empréstimo de Bruno Praxedes. O meio-campo, que disputou o segundo turno do Brasileirão pelo clube carioca, desejava ficar em São Januário e foi um pedido imediato do técnico Ramón Díaz, como adiantou o Jogada10 há três semanas. O argentino foi decisivo para trazer o reforço, em julho.

A princípio, não há nada assinado. O novo diretor de futebol, Alexandre Mattos, considerava a ideia de comprar o jogador, mas a 777 Partners ainda não deu o aval. Dessa forma, o executivo costurou uma proposta de uma nova cessão. Neste modelo, segundo o ‘ge’, o Vasco pagaria R$ 1 milhão e garantiria que o valor da opção de compra caísse de 5 milhões para 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) no fim de 2024.

Praxedes foi titular sob o comando do argentino em 18 jogos, além de mais três saindo do banco de reservas, e marcou um gol, contra o Fluminense, na vitória no Nilton Santos. Na reta final do Brasileirão, caiu de produção e perdeu espaço. Mas, mesmo assim, novamente a pedido de Díaz, o Vasco pagou R$ 500 mil ao próprio Bragantino para que tivesse condições legais de enfrentar o ex-clube.

O elenco cruz-maltino se reapresenta no dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa, e a tudo indica que Praxedes esteja presente. Natural do Rio de Janeiro, o meia desejava permanecer. Antes, teve passagens sem destaque pelo próprio Massa Bruta e foi promessa da base do Internacional. Aoa 21 anos, é visto com muito potencial pela comissão técnica e pela SAF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.