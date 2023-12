Santos anuncia a contratação do meia Otero

O Santos anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Otero. O jogador já estava acertado, como informou o J10, e assinou um pré-contrato de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses, a depender de metas estabelecidas. O venezuelano de 31 anos estava no Aucas, do Equador e é o sexto reforço apresentado pelo Peixe visando a próxima temporada.

O presidente eleito Marcelo Teixeira, no entanto, ainda não assumiu oficialmente a direção do Santos. Assim, tem feito acordos com os futuros jogadores do clube. Entretanto, apesar do anúncio oficial, o acerto com o jogador será formalizado em janeiro, após a realização de exame médico.

Otero em foco

Na última temporada, o meia disputou 31 jogos pela equipe equatoriana, com quatro gols e outras quatro assistências. O Santos será o quarto clube no Brasil do jogador.

O meia teve passagem de destaque pelo Atlético-MG, onde foi campeão estadual em 2017, além de ser um dos principais jogadores do Galo no Campeonato Brasileiro daquele ano. Na sequência, passou por Corinthians entre 2020 e 2021, além do Fortaleza, em 2022, mas sem conseguir um protagonismo.

Otero é mais reforço apresentado pelo Santos para 2024. Até aqui, o Peixe também acertou as chegadas do meia Giuliano, o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil e o atacante Willian Bigode. O apoiador Cazares está com tudo acertado, mas falta o anúncio oficial.

