SeleGalo? Versão 2024 do Atlético terá trio que fez história nos últimos três Brasileiros

Quando os jogadores cruzarem a entrada da Cidade do Galo, no dia 8 de janeiro, na reapresentação dos atletas, o Atlético terá no mesmo centro de treinamentos, envergando a mesma camisa, três atletas que fizeram história nos últimos Campeonatos Brasileiros.

Afinal, nomes como Hulk, Gustavo Scarpa e Paulinho estarão com o restante do elenco. Eles, no entanto, surgem como as principais peças do grupo alvinegro. E, mais que grandes nomes, eles tem currículo.

Em 2021, o Atlético foi Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil. E o craque do Brasileirão foi o camisa 7 Hulk. No ano seguinte, o Palmeiras foi o grande campeão e Gustavo Scarpa o craque da competição. Na atual temporada, Luís Suárez foi o craque do Brasileirão. Todavia, Paulinho foi o artilheiro.

Atlético sonha alto

O movimento mostra que o Galo busca algo grande dentro do Campeonato Brasileiro. O foco da diretoria é fazer boas participações e buscar um grande título na temporada. Para isso, conseguiu manter Hulk e Paulinho.

Todavia, a grande contratação da temporada foi Gustavo Scarpa. O jogador assinou um contrato de quatro anos com o Galo. Para tirar o jogador da Inglaterra, o Atlético Mineiro desembolsou R$ 27 milhões para fechar o acordo. Além disso, o meio-campista se adequou ao teto salarial do clube, aceitando abaixar o que recebe atualmente na Inglaterra.

