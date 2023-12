Santos acerta a contratação do atacante Guilherme

O Santos acertou a contratação do atacante Guilherme. Ele pertence ao Grêmio, mas jogou a última temporada no Fortaleza. O Corinthians era outro interessado no jogador, mas o Peixe conseguiu levar a melhor. O clube deve desembolsar R$4,8 milhões para ter o atleta em definitivo.

Aliás, o Peixe ficará com 60% dos direitos econômicos do jogador. Em negociações conduzidas pelo diretor Alexandre Gallo, o Santos vai arcar com os valores em 13 parcelas. O Grêmio irá manter 20% e o próprio jogador ficará com o restante.

Guilherme deve chegar com status de titular do setor ofensivo. O dono da posição em 2023 era Soteldo, negociado com o Grêmio. Ele deve brigar por posição, por exemplo, com Willian Bigode, já anunciado e Pedrinho, que está bem encaminhados no Peixe.

Guilherme foi revelado pelo Grêmio e, além do Fortaleza, tem passagens por diversos clubes: São José-RS, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Sport, Al-Faisaly e Al Dhafra. Em 2023, o jogador defendeu as cores do Fortaleza, disputou 52 jogos, marcou dez gols e distribuiu seis assistências aos seus companheiros. Apesar dos bons números, o Leão do Pici não exerceu seu direito de compra.

