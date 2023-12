Fifa coloca Endrick como um dos melhores adolescentes do mundo

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (29), uma lista com nove ”adolescentes” que se destacaram no futebol em 2023. Na ficha completa, consta nomes como o argentino Garnacho, do Manchester United e Lamine Yamal, do Barcelona. Contudo, quem chamou a atenção foi Endrick, do Palmeiras.

O atacante acabou se tornando o principal nome do Verdão na arrancada rumo a mais um título brasileiro. Aliás, o grande desempenho do atacante de 17 anos gerou uma convocação para a seleção brasileira principal, tornando-se o quarto jogador mais jovem a ser chamado para representar a Amarelinha.

Já vendido ao Real Madrid, a Fifa ressalta que o atacante não deixou de focar no Palmeiras, já garantido em uma transferência para a Espanha. Além disso, destaca a convocação para a Seleção com 17 anos.

O que a Fifa diz sobre Endrick

“Poucos dias após fechar acordo com o Real Madrid, para onde vai se transferir em julho de 2024, o jovem brasileiro começou o ano cercado por grandes expectativas. Pois ele correspondeu. Afinal, seria pouco dizer que o atacante, considerado como o novo craque do futebol canarinho, brilhou em 2023”, diz o texto da Fifa.

“Com 11 gols no Brasileirão e contribuição indiscutível para o título do Palmeiras, o jovem prodígio acabou recompensado pela convocação de Fernando Diniz em novembro. Embora a seleção tenha perdido nas suas duas primeiras participações, contra Colômbia (2 a 1) e Argentina (0 a 1), não há dúvida que o futuro se anuncia brilhante para o garoto de Taguatinga”, finalizou o texto.

A Lista da Fifa

20 anos

Ernest Nuamah (ganês) – Lyon/FRA

19 anos

Lamine Camara (senegalês) – Metz/FRA

Garnacho (argentino) Manchester United/ING

18 anos

Benjamin Cremaschi (norte-americano) Inter Miami/EUA

17 anos

Endrick – Palmeiras

Nestory Irankunda (australiano), Adelaide United/AUS

Warren Zaïre-Emery (francês), PSG/FRA

16 anos

Kendry Páez (Equatoriano), Independiente Del Valle/EQU

Lamine Yamal (espanhol), Barcelona/ESP

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.