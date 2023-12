Campeão do mundo, Di María é oferecido ao Grêmio

Depois da saída do astro Suárez, a direção do Grêmio está atrás de um nome à altura do atacante uruguaio. Quem pode pintar no Tricolor é o meia-atacante Di María, do Benfica. O argentino foi oferecido à diretoria gaúcha por empresários ligados ao jogador. No entanto, as negociações não avançaram de forma satisfatória.

Aos 35 anos, o argentino Di María ainda tem vínculo com o clube português até junho de 2024. Afinal, nesta situação, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube para sair de graça ao final do seu compromisso com o Benfica. A diretoria do clube, que tem interesse no jogador, confirmou o contato.

Apesar do interesse no campeão do mundo com a seleção argentina, porém, os gaúchos reconhecem que não se trata de uma operação fácil. Parte dos dirigentes, inclusive, dizem até que seria uma contratação inviável na atual circunstância. No entanto, ainda tentarão algum esforço para tentar a contratação.

Di María tem contrato até o meio do ano que vem. Assim, todavia, seria um pouco mais complicado o acerto com o Grêmio. Isso porque, no contrato do jogador com o Benfica, há uma opção de renovação por mais um ano. Por isso especula-se que a liberação seria um tanto complicada.

O meia-atacante argentino não renovou com a Juventus, da Itália, e desembarcou no Benfica no meio deste ano. Ao chegar ao time dos Águias já virou titular. Em 21 partidas, Di María marcou nove gols e tem três assistências.

Di María liberado de jogo

O Benfica liberou Di María da partida desta sexta-feira (29) contra o Famalicão pelo Campeonato Português. Afinal, o jogador está com desgaste físico em razão dos jogos excessivos que disputou na temporada. Roger Schimitd, treinador do time, confirmou a decisão durante entrevista.

“A decisão de dar algum descanso a Di María foi uma decisão que tomei, acho que tem feito muitos jogos não só aqui, mas também pela seleção. Acho que merecia um boa pausa”, afirmou o treinador.

