Vasco acerta a contratação de zagueiro João Victor, do Benfica

O Vasco acertou nesta sexta-feira (28) a compra de João Victor, do Benfica, como novo reforço para 2024. O zagueiro, de 25 anos, vai custar aos cofres do clube seis milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) fixos, além de outros dois milhões de euros (R$ 11 milhões) por objetivos conquistados. O contrato será de cinco anos.

O clube carioca, no entanto, vai pagar o montante ao Benfica, relativo à operação, em três parcelas.

João Victor também estava no radar do Botafogo. O clube alvinegro, no entanto, ,tentou junto ao Benfica o empréstimo do zagueiro. Por outro lado o Vasco, afinal, derrotou o concorrente ao fazer uma proposta de compra pelo jogador. Diante da oferta, afinal, os portugueses deram preferência ao clube da Colina.

João Victor surgiu nas categoriaas de base do Corinthians. Logo depois o zagueiro foi emprestado ao Atlético-GO, onde se destacou e ganhou experiência de Série A. O bom aproveitamento no time despertou o interesse do Benfica. O clube português, então, pagou oito milhões de euros (R$ 44 milhões na cotação da época) por 55% dos direitos do defensor que pertenciam ao Corinthians.

