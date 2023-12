Com Nikão e titulares, Cruzeiro se despede nas redes sociais

O Cruzeiro fez, nesta sexta-feira (29), uma postagem nas redes sociais se despedindo de atletas que estão deixando a Toca da Raposa II. A situação, no entanto, é curiosa pelo tempo de término do Campeonato Brasileiro, sem falar que vários atletas já estão confirmados em outras equipes.

“O Cruzeiro agradece o empenho e se despede dos atletas Nikão, Luciano Castán, Bruno Rodrigues e Gabriel Mesquita, que estiveram com o time nesta temporada de 2023. Desejamos sucesso em suas trajetórias”, postou a Raposa.

Gabriel Mesquita e Castán ficariam livres no mercado. O zagueiro, inclusive, teve a confirmação como novo reforço do Sport. Nikão, por sua vez, retorna para o São Paulo e será utilizado por Dorival Júnior. O meia, aliás, chegou com grande expectativa, mas não atendeu as exigências que o Cruzeiro tinha.

A situação que causou maior desconforto foi de Bruno Rodrigues. A Raposa tentou manter o atacante, mas foi informada logo após o fim do Brasileirão que o atleta não permaneceria. Na última semana, aliás, o Palmeiras confirmou a contratação do avante.

Rodrigues, afinal, foi o grande destaque do Cruzeiro em 2023. Ele terminou a temporada como artilheiro da equipe com 13 gols e sete assistências.

