Acerto entre Inter e Zenit por Robert Renan está em banho-maria

O Internacional está às voltas para anunciar a contratação do zagueiro Robert Renan como primeiro reforço para no ano que vem. A direção do Colorado e os cartolas do Zenit-RUS, no então, tentam chagar a um acordo para sacramentar o negócio.

As partes envolvidas na transação discutem a forma de como se acertarem no negócio. Elas ainda não chegaram a um acordo do modelo adotado. Entretanto, o mais certo é que fechem um empréstimo. Semana passada o negócio parecia estar de vento em popa. Mas, no momento, alguns entraves dificultam o negócio.

O tempo de empréstimo, no entanto, ainda não está decidido. O Colorado quer ter o zagueiro por um ano. Já o pessoal do Zenit quer liberar o jogador por apenas seis meses, contrariando a turma do Inter. O Zenit pretendia fazer negócio em definitivo. No entanto, com a guerra contra a Ucrânia, as dificuldades de transferência são muitas.

O Zenit tem por objetivo vender Robert Renan no meio do ano de 2024. Por isso, aliás, o Internacional procura uma forma de garantir, ao menos, uma compensação financeira caso o jogador deixe o Beira-Rio antecipadamente. O bom relacionamento entre as partes, todavia, pode ajudar numa boa transação para os gaúchos.

Real Madrid de olho em Robert Renan

O histórico de convocações de Robert Renan para seleções de base valorizou o jogador. Inclusive, ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para o lugar de Nino nos amistosos do Brasil com Guiné e Senegal. Porém, não chegou a entrar em campo.

Valorizado, o jornal espanhol As divulgou que o Real Madrid está de olho em Robert Renan. O clube merengue, afinal, estaria disposto a fazer uma proposta de empréstimo pelo zagueiro, já que Éder Militão e David Alaba estão machucados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.