Juventus x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico na Itália! Em partida válida pela 18 rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, a Juventus recebe a Roma neste sábado (30), às 16h45. O embate, aliás, encerra a rodada. Assim, será o último jogo na Terra da Bota em 2023. O confronto terá transmissão da ESPN e do Star +.

A Juventus briga pela liderança com a Internazionale de Milão. A equipe de Turim está em segundo lugar, com 40 pontos, cinco atrás da Inter, que já jogou na rodada. Depois, aparecem Milan e Fiorentina, ambos com 33. A Viola, porém, já jogou na rodada. A quinta posição, por sua vez, é do Bologna, com 31, mas ainda a jogar na rodada. A Roma, por sua vez, completa o G6, com 28.

Na Itália, vale destacar, são quatro vagas para a Champions League, uma para a Liga Europa e uma para a Liga Conferência. Já na parte de baixo da tabela, são dois rebaixados diretos. Outras duas vagas são para a disputa dos playoffs. No momento, os quatro últimos são, nesta ordem: Udinese, Cagliari, Empoli e Salernitana.

Confira a tabela do Campeonato Italiano

Para esta partida, a Juventus não poderá contar o lateral-esquerdo Alex Sandro, lesionado, assim como De Scliglio e Moise Kean, Além disso, Cambiaso e Fagioli estão suspensos, enquanto Pogba caiu no doping e aguarda jugamento. Aliás, Chiesa e Locatelli são dúvidas.

Já do lado da Roma, há três jogadores lesionados: Smalling, Kumbulla e Abraham. Já Dybala, Spinazzola e Aouar são dúvidas.

Campeonato Italiano – 18ª rodada

Sexta-feira (29/12)

Fiorentina 1 x 0 Torino

Napoli 0 x 0 Monza

Genoa 1 x 1 Internazionale de Milão Lazio 3 x 1 Frosinone

Sábado (30/12)

Atalanta x Lecce – 8h30

Cagliari x Empoli – 11h

Udinese x Bologna – 11h

Hellas Verona x Salernitana – 14h

Milan x Sassuolo – 14h

Juventus x Roma – 16h45

