Fernando Lázaro deixa o Corinthians e assumirá cargo no Grêmio

Após vários jogadores, nesta sexta-feira (29) foi a vez de Fernando Lázaro também deixar o Corinthians. O ex-técnico e membro permanente da comissão técnica do Timão vai começar 2024 no Grêmio. Após receber proposta do clube gaúcho, ele assumirá como coordenador de análise e desenvolvimento de futebol.

Lázaro era nome antigo na comissão técnica do Corinthians. Aliás, ele chegou mesmo a ser treinador interino da equipe, durante a temporada de 2023. Mas ele não é o primeiro a deixar o clube, entre os membros da comissão técnica. Cauan de Almeida também saiu e será o técnico do América-MG a partir de janeiro.

Após a saída do português Vitor Pereira, Fernando Lázaro assumiu o comando técnico do Corinthians, a princípio de maneira interina. Ele ficou no cargo de novembro de 2022 até abril de 2023. Após uma derrota em casa para o Argentinos Juniors, pela Libertadores, ele voltou para o posto de auxiliar técnico. Desde então, cumpriu esta função ao lado dos treinadores Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.

Em nota oficial, o Grêmio confirmou a contratação de Fernando Lázaro, dizendo que o profissional “trará seu conhecimento para agregar na modernização do futebol gremista, desempenhando sua função nos processos entre a área executiva, comissão técnica e categorias de base, incluindo os setores de análise de mercado e desempenho”.

