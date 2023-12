São Paulo firma acordo com a WTorre para modernizar o Morumbi

Não é para o curto prazo, mas nesta sexta-feira, São Paulo e a WTorre firmaram um acordo que modernizará o Morumbi. Isso fará o estádio se tornar o de maior capacidade do Brasil.

De acordo com o acordo, a WTorre, a empresa que modernizou o estádio do Palmeiras (Allianz Arena), entregará em até seis meses um projeto para a reforma. A ideia inicial é, além de novas instalações, tornar o Morumbi um estádio capaz de comportar um publico de 85 mil torcedores. Assim, o estádio, que tem capacidade máxima de 65 mil, ultrapassará o Maracanã (75 mil) e será o maior do país. Um anfiteatro para 20 mil pessoas e um estacionamento bem maior (2 mil lugares) estão em pauta.

Morumbi em obras a partir de 2027

A ideia do São Paulo é que as obrar comecem a partir de 2027 e que tudo esteja pronto em 2030, ano do centenário do clube. Este prazo tem dius motivos. O primeiro é que o atual contrato de Naming Rights firmado há poucos dias, tem a duração de três anos e o patrocinador estaria prejudicado com o estádio dfechado para obras. O outro é que o Morumbi, por ser tombado pelo patrimô0nio histórico, necessitaria de muita reuinião política para reverter esta situação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.