Palmeiras festeja 2023 para lá de vitorioso: ’11 vezes campeão’

A grande temporada de 2023 para o Palmeiras ganhou uma lembrança e uma comemoração especial por parte do próprio clube. Em seu site oficial, o Alviverde postou nesta sexta-feira (29) uma recordação em que exalta os 11 títulos conquistados na temporada. Estas conquistas abrangem quase todas as categorias, da base ao profissional.

A lembrança apela à frase do técnico Abel Ferreira: “vamos defender o que é nosso”. De fato, o clube voltou a conquistar títulos que já tinha vencido no ano passado, como o Brasileirão e o Paulistão. Mas também faturou a Supercopa do Brasil, entre os profissionais. Já no sub-20, o bi da Copa São Paulo e a conquista do Campeonato Paulista também foram grandes destaques.

E o clube também lembrou das categorias inferiores. No sub-17, faturou o Estadual pelo segundo ano consecutivo, assim como a Copa do Brasil. Daí para baixo, os títulos paulistas foram todos do Palmeiras: no sub-11 e sub-14, a equipe venceu, conquistando ainda o bi no sub-13 e o impressionante tetra no sub-15.

A postagem de comemoração do Palmeiras ainda recordou a chegada do Verdão a semifinal da Libertadores, repetindo o efeito do Santos de Pelé, chegando a quatro semifinais consecutivas no certame. Além disso, lembrou-se também os vice-campeonatos no Brasileirão sub-20 e na Copa Libertadores Feminina.

