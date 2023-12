Lateral Hayner, ex-Coritiba, é no novo reforço do Santos

O Santos anda insano no mercado. Nesta sexta-feira (29/12), mesmo dia que anunciou o apoiador Otero, a diretoria do Peixe confirmou a contratação do lateral-direito Hayner, que pertence ao Azuriz, do Paraná, e defendeu o Coritiba no Brasileirão. O acordo é por empréstimo de um ano. Assim, restará apenas os exames médicos para a confirmação oficial do jogador.

Hayner, baiano de 28 anos, pertence ao Azuriz, mas vem sendo sistematicamente emprestado pelo clube. Já defendeu Sport, Atlético-GO e Dinipro, da Ucrânia. Chegou ao Coritiba no segundo semestre deste ano.

Assim, o Santos já anunciou o sete jogadores zagueiro Gil (ex-Corinthians), os meias Giuliano (ex-Corinthians) e Otero (ex-Aucas), os lateral-direito Aderlan (ex-Bragantino) , o lateral-esquerdo Jorge (ex-Palmeoras) e o atacante Willian Bigode (ex-Athletico-PR). E outros três estão apenas por detalhes: com meia equatorianoCazares e os atacantes Pedrinho, Marcelinho e Guilherme. Um time inteiro!

