Corinthians acerta com Félix Torres, que deve chegar após a virada

Nesta sexta-feira (29), o Corinthians chegou a um acordo para comprar o zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna, do México. O clube irá pagar 5,5 milhões de dólares (R$ 26,6 milhões) para adquirir o defensor em definitivo. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

O acerto já estava encaminhado, mas a liberação do jogador não deverá sair antes do próximo dia 2. Isto porque o clube mexicano irá aguardar que Augusto Melo assuma como presidente do Timão, o que acontece apenas na próxima semana. Posteriormente, o clube irá pagar a primeira de duas parcelas aos mexicanos, que irão liberar o zagueiro em seguida.

Félix Torres chegará ao Corinthians pouco antes de seu aniversário de 27 anos, completado no próximo dia 11 de janeiro. O jogador é titular da seleção equatoriana, por onde tem 30 jogos e cinco gols. Ele jogou a última Copa do Mundo como titular e está no Santos Laguna desde 2019. Anteriormente, ele também defendeu o Barcelona de Guaiaquil e a LDU de Portoviejo, ambos em seu país de origem.

No Timão, Félix Torres deverá compor a dupla de zaga titular com Lucas Veríssimo. O equatoriano chega após as saídas de Gil e Bruno Méndez, dispensados após o fim da temporada de 2023.

