Palmeiras recebe R$ 2,4 milhões do Olimpia em relação a Mendieta

Grana em caixa para o Palmeiras. Afinal, depois de brigar na Justiça, o Verdão, enfim, recebeu do Olimpia/PAR um débito que se arrastava há anos. Trata-se de uma parcela do valor que o clube deixou de pegar em relação a uma transação envolvendo o volante paraguaio Mendieta, que foi primeiramente emprestado pelos palmeirenses em 2016 e, depois, negociado em definitivo em 2017.

O imbróglio ocorreu quando, em 2020, 0 Olimpia negociou o jogador ao Juárez, do Paraguai. Como o Palmeiras tinha um percentual sobre o atleta (50%) reclamou do não pagamento. O Palmeiras foi até a Fifa reclamando. E nesta sexta-feira foi que o clube paraguaio fez o pagamento de 500 mil dólares (R$ 2,4 milhões).

Mendieta tem 34 anos e hoje defende o Libertad, também do Paraguai. No Palmeiras, fez parte do elenco que ganhou a Série B em, 2013.

