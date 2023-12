CBF divulga tabela de fase eliminatória da Copa do Nordeste

A CBF divulgou nesta sexta-feira (29) a tabela detalhada da fase preliminar da Copa do Nordeste. Os duelos irão acontecer já no primeiro fim de semana de 2024, entre os dias 6 e 7 de janeiro. Os vencedores das partidas irão se classificar para a segunda fase. Todos os confrontos serão em jogo único e, portanto, empate levará a decisão para os pênaltis.

As oito equipes classificadas irão disputar a segunda fase eliminatória. Delas, sairão os quatro times que se juntarão aos 12 já pré-classificados para a fase de grupos. Esta segunda fase acontecerá no fim de semana seguinte, portanto, em 13 e 14 de janeiro. Assim, a etapa que contará com os principais clubes se inicia a partir do dia 20.

Ceará e Sport são os atuais campeão e vice-campeão, respectivamente, da Copa do nordeste. Ambos, aliás, já estão pré-classificados à fase de grupos. Entre as equipes que irão jogar a primeira fase eliminatória, estão nomes tradicionais como CSA, Sampaio Corrêa e ABC, que jogaram a última Série B do Brasileirão, além do Santa Cruz e do Botafogo-PB, da Série C, e do Ferroviário, campeão da Série D.

COPA DO NORDESTE – Primeira fase

Sábado (06/01)

Confiança x Retrô – 16h

Ferroviário x ASA – 16h

ABC x Sousa – 19h

CSA x Iguatu – 19h

Domingo (07/01)

Sampaio Corrêa x Potiguar – 16h

Juazeirense x Moto Club – 16h

Botafogo-PB x Jacuipense – 19h

Altos-PI x Santa Cruz – 19h

