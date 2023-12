Rodrigo Caetano recusou Corinthians por ‘compromisso moral’

Pela primeira vez, Rodrigo Caetano falou sobre sua recusa a uma proposta do Corinthians, para ser diretor de futebol do clube. O dirigente do Atlético Mineiro, com o qual tem contrato, disse que este foi o principal motivo para dizer não ao Timão. Ainda de acordo com o gaúcho, ele já tinha dado sua palavra aos atleticanos de que não deixaria o clube. Assim, corintianos buscaram Rubens Alves, o Rubão, para o posto inicialmente oferecido pelo presidente eleito, Augusto Melo.

“Realmente, tive uma consulta do presidente Augusto Melo e do Rubão. Obviamente, isso deixa qualquer profissional balançado, o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, mas tenho contrato com o Galo. Por mais que não tenha multa rescisória a partir de janeiro, tem toda uma questão minha com Belo Horizonte e com o Galo, com as pessoas que assumiram a gestão e o presidente”, disse Rodrigo, ao portal ‘ge’.

Rodrigo Caetano ainda fez questão de destacar que esta oportunidade apareceu após Augusto Melo ser eleito presidente do Corinthians. Ele também garantiu que, mesmo com a procura paulista, não mudou o foco em relação a todo o planejamento tinha traçado para o Galo em 2024. Ainda assim, agradeceu aos corintianos pela proposta:

“Foi um contato com os novos gestores do Corinthians, mas tenho contrato e minha opção foi continuar no Galo e dar sequência ao meu trabalho dos últimos três anos. Nunca me afastei do planejamento do Galo, pois esse é meu compromisso profissional e moral. Lamento não poder dar esse novo passo, mas me sinto valorizado, honrado, reconhecido e acarinhado no Galo, pela torcida, imprensa, funcionários”.

