São Paulo cogita não ir atrás de um novo lateral-esquerdo

O São Paulo viu a sua lateral-esquerda virar uma dor de cabeça após a inesperada saída de Caio Paulista. O jogador estava emprestado ao Tricolor e a diretoria já havia comunicado que iria exercer seu direito de compra. Contudo, em uma reviravolta, o atleta está encaminhado com o Palmeiras. O setor agora tem um espaço para ser preenchido. Ou não.

No momento, o São Paulo conta com os jovens Welington e Patryck. Conforme apurou o Jogada10, o Tricolor estuda jogar a próxima temporada com apenas os dois jogadores para o setor. O clube do Morumbi seguirá monitorando o mercado, mas já trabalha em não contratar mais ninguém.

Os nomes que chamaram a atenção do clube, são gringos. No momento, o São Paulo conta com 10 estrangeiros em seu elenco. De acordo com o regulamento das competições da CBF, apenas sete podem estar relacionados. Mesmo com a iminente saída de alguns como Jhegson Mendéz, o Tricolor não pensa em trazer alguém de fora que chegaria para ser titular e tiraria mais uma vaga de outros atletas.

Assim, o Tricolor já cogita pedir a liberação de Patryck, que acabou convocado para disputar o Pré-Olímpico em janeiro e fevereiro. Já Welington tem contrato até dezembro de 2024 e pode assinar um pré-contrato com outro clube em julho. O clube tenta renovar o vínculo do jogador, mas vê as sondagens da Europa crescer.

Welington, mesmo convivendo com oscilações, segue com a confiança da comissão técnica para ser titular. A expectativa do clube é que Patryck mostre o potencial que muitos esperam desde a base.

