Flamengo faz proposta por dupla do Bragantino

O Flamengo segue se movimentando no mercado em busca de reforços para 2024. Além de Léo Ortiz, os dirigentes rubro-negros também estão interessados na contratação de Juninho Capixaba. O clube, dessa forma, formalizou uma proposta de cerca de R$ 60 milhões pela dupla do Bragantino. A informação é do “ge”.

Alvos do Flamengo

O Bragantino está interessado na contratação de um lateral-direito para próxima temporada. Assim, os dirigentes rubro-negros estudam envolver Matheuzinho na negociação. O jogador, por outro lado, está feliz no Rio de Janeiro e só deseja sair para jogar no futebol europeu.

Além do Matheuzinho, André também agrada ao Red Bull. O atacante tem 21 anos, pertence ao Flamengo e atualmente está emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal. O centroavante é revelado no Ninho do Urubu e também pode ser envolvido na negociação.

O Flamengo está interessado na contratação de Léo Ortiz há semanas e já formalizou uma proposta de 6 milhões de euros (R$32 milhões) pelo zagueiro. No entanto, Juninho Capixaba é um alvo novo do clube. O lateral-esquerdo chegaria para vaga de Filipe Luís e brigaria por posição com Ayrton Lucas.

Aos 26 anos, Juninho Capixaba teve passagens por Bahia, Corinthians, Grêmio e Fortaleza. O lateral chegou ao Bragantino em 2023 e acabou sendo uma das surpresas positivas da temporada. O interesse no jogador surgiu depois da dificuldade em fechar negócio com Viña, da Roma.

