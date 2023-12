Dudu desabafa após ano com grave lesão: ‘Não está sendo fácil’

O ano de 2023 ficará marcado para Dudu como de superação. Afinal, um dos destaques da equipe de Abel Ferreira, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu boa parte da temporada. Nesta semana, o jogador utilizou as redes sociais para desabafar sobre a situação.

Dudu machucou o joelho em agosto, em partida do Campeonato Brasileiro. No momento, ele está no quarto mês do tratamento. No texto, o atacante celebra mais uma temporada de títulos com o Palmeiras, mas ressaltou que está sendo um ano diferente e difícil.

“Chegou ao fim mais uma temporada vitoriosa do nosso clube. Agradeço a Deus por me dar saúde e por me proporcionar momentos tão especiais ao lado dos meus companheiros e de todos os funcionários do Palmeiras”, diz um trecho do texto de Dudu.

“Pra mim, 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil, muito pelo contrário. Cada dia, enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência”, completa o texto.

Na temporada, o jogador fez 42 jogos e jogou pouco mais de 3.300 minutos em campo. Foram três gols e sete assistências do atacante no ano. O departamento médico do Palmeiras não estipula prazo de retorno para atletas lesionados. Levando em consideração os últimos casos de lesões semelhantes à de Dudu, a tendência é de que o atacante retorne aos gramados no fim do primeiro semestre.

