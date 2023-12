Barcelona tem a dianteira pela contratação de Estevão, do Palmeiras

O Barcelona tem a dianteira na disputa para contratar Estevão, a mais nova promessa do Palmeiras. O clube espanhol está à frente dos ingleses Arsenal, Chelsea, Manchester United e City, além do PSG, que consultaram sua situação. Contudo, os Culés terão de fazer uma boa proposta e convencer o Alviverde que a venda é a melhor opção.

Isso porque, em um primeiro momento, o Alviverde não encontra necessidade em negociar o seu promissor meio-campista. Na verdade, a prioridade do clube é observar como será o desempenho de Estevão na Copinha. Por sinal, ele será o grande nome do elenco do Palmeiras, atual bicampeão do torneio.

A tendência, aliás, é que Abel Ferreira passe a lhe dar mais oportunidades no profissional a partir da próxima temporada. O atleta, de 16 anos, já integrou o time principal neste ano e atuou em uma partida.

Vale ressaltar que a multa rescisória para tirá-lo do Verdão é de 60 milhões de euros (o equivalente a R$ 321 milhões na cotação atual). Mesmo que algum clube europeu consiga convencer o Palmeiras a negociá-lo, ele terá de permanecer no Brasil até junho de 2025. A partir deste período, ele irá completar 18 anos, idade mínima para uma transação internacional.

Preferência ao Barcelona

Em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’ em outubro, Estevão deixou claro que seu plano A é atuar pelos Blaugranas no futuro

“Jogar no Barcelona, que é um dos melhores clubes do mundo. Nasci vendo Neymar, Messi e Suárez no Barcelona e é esse o sonho que tenho”, admitiu a promessa.

Ainda segundo o jornal espanhol seu agente, é André Cury, o mesmo de Vitor Roque. Assim, o empresário vai aproveitar a ida e apresentação do atacante para os Culés e debater sobre uma possível negociação envolvendo o promissor jogador do Palmeiras.

Inclusive, os Blaugranas esperam que o bom relacionamento com Cury ajude a reduzir uma futura alta quantia pedida pelo Verdão. Situação semelhante que o clube conseguiu quando fechou a contratação de Vitor Roque junto ao Athletico. Afinal, o Barcelona ainda passa por um período de dificuldade financeira.

Destaque na base

Sempre houve bastante expectativa sobre Estevão pelo destaque que apresentou em seu período na categoria de base. Tanto que até recebeu o apelido de ‘Messinho’. O interesse dos clubes europeus se intensificaram após seu desempenho na Copa do Mundo sub-17 neste ano. Na competição, o meio-campista anotou três gols e três assistências em cinco partidas.

