Atlético-MG descarta fazer proposta por Rodrigo Muniz

De acordo com a imprensa internacional, o Atlético fez uma proposta para contratar o atacante Rodrigo Muniz, do Fulham (ING). No entanto, segundo apuração do Jogada10, o Galo não só não fez a proposta nem irá fazer. Afinal, o Alvinegro julga alto os valores que o time inglês estaria pedindo, segundo a imprensa local: R$ 37 milhões.

Vale lembrar que nesta janela de transferências, o Atlético-MG desembolsou R$ 27 milhões para contratar o meia Gustavo Scarpa. Dessa forma, ele assinou um vínculo válido por quatro temporadas. Vale destacar ainda que o Galo chegou a fazer uma proposta por 4 milhões de euros (cerca de R$21,5 milhões), mas os ingleses recusaram.

Rodrigo Muniz é mineiro de Domingos da Prata e está com 22 anos. Ele foi revelado pelo Flamengo. Pelo clube carioca, aliás, fez 10 gols entre janeiro de 2020 e julho de 2021, quando transferiu-se para o Fulham, por 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões).

Na primeira temporada, quando disputou a Série B inglesa, Rodrigo Muniz fez cinco gols em 28 jogos. Na temporada passada, foi emprestado ao Middlesbrough e novamente disputou a Championship, com dois gols em 17 confrontos. Assim, agora disputa pela primeira vez a Premier League, a elite inglesa, com 1 gol em 12 jogos pelo Fulham.

No momento, vale lembrar, o Atlético-MG conta com Hulk, Paulinho, Pavon, Vargas, Cadu e Alan Kardec para o ataque, além de Pedrinho, que também já atuou como atacante ao longo da carreira. Assim, Muniz teria uma grande concorrência.

